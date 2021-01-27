Организатора свалки в Новосергиевке оштрафовали на 240 тысяч рублей

Организатора крупной несанкционированной свалки во Всеволожском районе, ООО "Новая земля", на которое в ушедшем году жаловались экоактивисты из "Зеленого фронта", удалось привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму 240 тысяч рублей. Это следует из ответа регионального Россельхознадзора.

"Это (Новосергиевка - прим. ЗАКС.Ру) вообще в печальном смысле знаменитая территория: в 2013-м году на смежных участках ООО "Новая земля" выступало заказчиком фиктивной рекультивации, ущерб от которой составил 471 000 000 рублей", - вспоминает лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Отходы на этот раз, главным образом, строительный мусор долгое время складировались на сельскохозяйственных землях. В некоторых местах завалы достигали шестиметровой высоты. На месте регулярно работала тяжелая техника, завозившая и принимавшая мусор. На свалке были замечены также бочки с потенциально опасным содержимым.