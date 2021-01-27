18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:59

РКН оштрафовал "Радио Свобода" на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

фото ЗакС политика РКН оштрафовал "Радио Свобода" на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

СМИ-иноагенты оштрафованы в общей сложности на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки материалов, сообщает Роскомнадзор.

Все штрафы выписаны на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора организации за отсутствие маркировки в материалах "Крым.Реалии" и "Фактограф". Юрлицо оштрафовано по двум протоколам по ст. 19.34.1 КоАП на 1 млн рублей, гендиректор – по двум протоколам на 100 тысяч.

Ранее РКН заявил о составлении восьми протоколов в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировок. Напомним, по закону о СМИ-иноагентах, внесенные в соответствующий реестр издания должны помечать свои материалы – тексты, видеоролики, аудиофайлы – особой маркировкой. За нарушение порядка работы грозят штрафы до 5 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:41 В Купчино хотят заменить "краб" и "креветку" наземным переходом через "Твой бюджет"

13:30 Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ с США на пять лет

12:49 На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

12:19 В СПбГУ демонтировали бюст Ахмет-Заки Валиди по требованию прокуратуры

10:26 ФСБ объяснила бесполетную зону у дворца под Геленджиком разведактивностью стран НАТО

9:21 Путин предложил Госдуме продлить договор СНВ с США на пять лет

26 января, 18:59 Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

26 января, 17:36 Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

26 января, 16:21 Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

26 января, 11:11 Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:04 В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

21:01 ЗакС и стрелы Госдепа

20:33 К 77-летию освобождения от блокады в Капелле открылась интерактивная выставка

19:53 Шишлов получил более тридцати обращений в связи с акцией за Навального

19:25 Гудков: Адвокаты становятся главными врагами режима

19:23 Только два района не получат награды за благоустройство

18:59 Осужденного условно депутата Мосгордумы Шереметьева лишили мандата

18:59 РКН оштрафовал "Радио Свобода" на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

18:41 В Купчино хотят заменить "краб" и "креветку" наземным переходом через "Твой бюджет"

18:27 Организатора свалки в Новосергиевке оштрафовали на 240 тысяч рублей

17:53 Киру Ярмыш вывезли из спецприемника в Москве ради обыска после акций 23 января

17:48 Bellingcat: Причиной смерти главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева могло быть отравление

17:36 РКН намерен оштрафовать соцсети из-за постов с призывами к участию в акции 23 января

17:22 Mash: Отрицающего холокост петербургского профессора уволят из РАНХиГС

17:17 Как оправдывают действия силовиков на митингах

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru