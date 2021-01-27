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19:25

Гудков: Адвокаты становятся главными врагами режима

фото ЗакС политика Гудков: Адвокаты становятся главными врагами режима

Политик Дмитрий Гудков оценил события общественной жизни последних дней, включая несанкционированные митинги 23 января и, главным образом, реакцию властей на них в виде рейдов силовиков и судебных санкций. Перечисление самих примеров репрессивной политики, которые он выбрал, заняло полноценный пост в Facebook. Гудков говорит об обысках жены Алексея Навального и членов его команды, переполненные спецприемники и, как следствие, необходимость размещать арестованных в отделах полиции, постановка на учет принявших участие в митингах школьников.

"Никто и не ждал, что будет иначе. Озверение имеет своей целью запугивание. Чем больше женщин упадет от пинка бронированного негодяя, тем меньше выйдет в следующий раз. И это ещё не начали стрелять, спросите у Лукашенко, как", - резюмирует демократ.

Один из главных выводов авторов состоит в том, что главными мишенями и врагами нынешнего политического режима стремительно становятся прдеставители адвокатского сообщества: "их уже сажают за призывы оказывать помощь задержанным".

Напомним, что все перечисленные события связаны так или иначе с всероссийской акцией протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. О рекордной по численности акции в этот день в Петербурге читайте в материале ЗАКС.Ру.

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