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19:23

Только два района не получат награды за благоустройство

фото ЗакС политика Только два района не получат награды за благоустройство

Комитет по благоустройству подготовил проект постановления и распоряжения о награждении глав районных администраций Петербурга за победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство. Документы опубликованы в антикоррупционной экспертизе 27 января.

Из них следует, что первое место между собой делят шесть глав районов: Валерий Гарнец (Выборгский район), Николай Цед (Приморский район), Евгений Разумишкин (Красногвардейский район), Владимир Ушаков (Московский район), Иван Громов (Петроградский район) и Дмитрий Попов (Петродворцовый район). Им за выполнение "особо важных и сложных заданий" должны выплатить премии в размере одного должностного оклада.

Второе место и премии в 75% от оклада у пяти районных глав: Василия Пониделко (Калининский район), Алексея Гульчука (Невский район), Эдуарда Ильина (Василеостровский район), Александра Забайкина (Курортный район) и Владимира Омельницкого (Пушкинский район). 

Третье место между собой делят еще пять руководителей администраций районов: Олеш Фадеенко (Красносельский район), Сергей Иванов (Кировский район), Сергей Оверчук (Адмиралтейский район), Максим Мейксин (Центральный район) и Олег Довгалюк (Кронштадтский район). Им должны выплатить премии в размере половину должностного оклада. 

Не получили никаких наград за благоустройство в 2020 году Константин Серов (Фрунзенский район) и Анатолий Павелий (Колпинский район). По итогам конкурса за 2019 год победителями были все районные руководители. Серов и Пониделко делили с коллегами второе место. Лидерами смотра за 2019 год стали те же шесть глав, что и в 2020 году, а также руководители Адмиралтейского и Пушкинского районов.  

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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