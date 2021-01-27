Только два района не получат награды за благоустройство

Комитет по благоустройству подготовил проект постановления и распоряжения о награждении глав районных администраций Петербурга за победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство. Документы опубликованы в антикоррупционной экспертизе 27 января.

Из них следует, что первое место между собой делят шесть глав районов: Валерий Гарнец (Выборгский район), Николай Цед (Приморский район), Евгений Разумишкин (Красногвардейский район), Владимир Ушаков (Московский район), Иван Громов (Петроградский район) и Дмитрий Попов (Петродворцовый район). Им за выполнение "особо важных и сложных заданий" должны выплатить премии в размере одного должностного оклада.

Второе место и премии в 75% от оклада у пяти районных глав: Василия Пониделко (Калининский район), Алексея Гульчука (Невский район), Эдуарда Ильина (Василеостровский район), Александра Забайкина (Курортный район) и Владимира Омельницкого (Пушкинский район).

Третье место между собой делят еще пять руководителей администраций районов: Олеш Фадеенко (Красносельский район), Сергей Иванов (Кировский район), Сергей Оверчук (Адмиралтейский район), Максим Мейксин (Центральный район) и Олег Довгалюк (Кронштадтский район). Им должны выплатить премии в размере половину должностного оклада.

Не получили никаких наград за благоустройство в 2020 году Константин Серов (Фрунзенский район) и Анатолий Павелий (Колпинский район). По итогам конкурса за 2019 год победителями были все районные руководители. Серов и Пониделко делили с коллегами второе место. Лидерами смотра за 2019 год стали те же шесть глав, что и в 2020 году, а также руководители Адмиралтейского и Пушкинского районов.

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