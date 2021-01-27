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21:04

В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

По последним данным "антивирусного" координацинного штаба Петербурга, в городе поставлен суточный рекорд по числу жителей, сделавших себе прививку от коронавируса: называется цифра 5175 человек. С начала вакцинации к ней прибегло 43542 человека, причем 7761 из них прошел цикл полностью. Свободными остаются 37850 доз "Спутника V".

Тем временем, ввиду продолжающейся благоприятной эпидемической динамики растет и свободный коечный фонд: по состоянию на 27 января свободных коек числится 4280, что составляет 34% от общего их количества.

"Признаки снижения распространения COVID-19 принимают все более очевидный характер и говорят о стихании второй волны эпидемии, которая оказалась масштабнее и продолжительнее первой", - гласит главный вывод в новейшем отчете.

Напомним, утром сообщалось о регистрации новых 1813 случаев заражения за последние сутки.

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