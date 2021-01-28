"Я ничего не боюсь - и вы не бойтесь!": Полиция задержала главу "Альянса врачей" Васильеву

Минувшей ночью правоохранители задержали лидера профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, предварительно проведя у неё дома обыск: общественница проходит в статусе свидетеля в рамках уголовного дела по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) за призывы выйти на митинг 23 января. О визите силовиков Васильева рассказала у себя в Twitter.

"Ломятся ко мне в дверь опять эти ночные искатели коронавируса. Звонят моему адвокату и заявляют, что снова сейчас вынесут новое постановление об обыске и взломают дверь. Предлагают сдаться и отдать коронавирус. Но у нас нет коронавируса и мы продолжаем пить чай", - поделилась Васильева.

Несмотря на то, что медик проходит в рамках обозначенного дела в статусе свидетеля, её всё же задержали и увезли на опрос в СК.

"Я ничего не боюсь, за правду и будущее наших детей вообще ничего не жалко. И вы не бойтесь!" - призвала напоследок Васильева.

Днём ранее по аналогичной статье (ст. 236 УК) обыски также прошли дома у жены Алексея Навального Юлии, на съёмной квартире политика, а также в офисе ФБК*.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России