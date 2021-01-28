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9:55

Константина Котова задержали: он ожидает в отделе суда за неповиновение полицейскому

фото ЗакС политика Константина Котова задержали: он ожидает в отделе суда за неповиновение полицейскому

Переставший выходить минувшим вечером на связь экс-фигурант "московского дела" Константин Котов нашёлся в отделении полиции, где вынужден проводить досуг в ожидании суда по делу о неповиновении правоохранителю (ст. 19.3 КоАП), уведомила у себя в Facebook адвокат Мария Эйсмонт.

На данный момент активист находится в линейном отделе полиции аэропорта Внуково.

Константина Котова потеряли накануне, 27 января, около 19:00. В "ОВД-Инфо" сообщали, что активист вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина, после чего перестал выходить на связь. Согласно геолокации телефона, Котов находился в аэропорту Внуково.

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