Горизбирком решил потратить на зарплату сотрудников 22,14 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 января приняла смету расходов на 2021 год из федерального бюджета. Заместитель председателя комиссии Алла Егорова сообщила, что всего планируется потратить 30 млн рублей.

Из них 22,14 млн рублей заложены на зарплату аппарата и членов Горизбиркома, работающих на постоянной основе, уточнила Егорова. По ее словам, еще 6,6 млн рублей уйдет на взносы и налоги по зарплате.

86 тысяч рублей ГИК намерен потратить на командировки, сообщила Егорова. Она добавила, что 175,4 тысяч рублей заложены на покупку картриджей, а 274,6 тысяч рублей - на другие закупки. На повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов Горизбирком заложил 975 тысяч рублей, рассказала зампред комиссии.