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11:19

СК завел дело против Волкова из-за склонения подростков к выходу на запрещенные акции

фото ЗакС политика СК завел дело против Волкова из-за склонения подростков к выходу на запрещенные акции

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, "правой руки" политика Алексея Навального и координатора сети его штабов. Оппозиционеру вменяют призывы к выходу на несанкционированные митинги, которые он распространяет через социальные сети. Акцент делается на том, что он обращается именно к несовершеннолетней части аудитории и тем самым вовлекает ее в незаконную деятельность. Это состав ч.2 статьи 151.2 УК РФ.

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов  в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", - гласит сообщение пресс-службы СК.

Отметим, что последние несколько лет Волков безвылазно находится за границей.

На акцию 23 января, к посещению которой призывал политик, вышли десятки тысяч людей по всей стране, что обернулось тысячами задержаний и привело к уголовным делам. В Петербурге, где протестное шествие стало самым массовым за последние годы, манифестанты перекрыли Невский проспект.

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