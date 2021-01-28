В РФ учли еще 19,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге вновь растет заболеваемость

В России за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 575, а сумели поправиться 26 775 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2897 новых больных, в Петербурге – 2128, в Подмосковье – 939. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 4124 человека и скончалось 69. В городе второй день подряд растет заболеваемость, хотя последняя сводка от координационного штаба по борьбе с распространением инфекции, выпущенная накануне вечером, внушала оптимизм.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.