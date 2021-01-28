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11:40

Дочери Ирины Славиной вручили повестку о нарушении правил поведения на акции 23 января

фото ЗакС политика Дочери Ирины Славиной вручили повестку о нарушении правил поведения на акции 23 января

Дочери журналистки Ирины Славиной Маргарите Мурахтаевой из полиции передали повестку о нарушении порядка проведения митинга 23 января, информирует "Открытая Россия" у себя в Telegram-канале.

На протестном мероприятии Мурахтаева присутствовала в качестве журналистки KozaPress - издания, учреждённого её матерью.

Отметим, на акцию в Нижнем Новгороде вышло рекордное количество солидарных друг с другом граждан: по подсчетам оппозиции, на улицы вышло не менее 5 тысяч человек.

Напомним также, Ирина Славина покончила с собой 2 октября 2020 года перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Фото: Telegram-канал "Открытая Россия"

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