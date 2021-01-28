Невзоров - об акции 23 января: Полиция была единственной причиной безобразий

Публицист Александр Невзоров предложил смотреть иначе на не разрешенные властями акции протеста 23 января, чем на них смотрят сами власти. Логика, в которой огромное число силовиков, перекрывающее весь центр города, гарантируют порядок и безопасность, его не устраивает. Тем более его не устраивают примеры современного законотворчества, предполагающие реальный срок для родителей, которые в сооответствии со своим конституционным правом посещают мирные демонстрации с детьми: "если дают 5 лет за привод с собой на законный мирный митинг ребенка, то сколько лет надо давать за такой закон?".

"Ставить вопрос надо по-другому: а кто вообще пустил ОМОН, создавший угрозы жизни и порядку <...>, кто вообще допускает ОМОН? Кто надоумил полицию устраивать все эти безобразия? Потому что она была единственной причиной и единственным источником безобразий. Другого никого не было, кто был бы так же сильно виноват в кровавости и драматичности 23-го", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Петербургского силовика, который на площади Восстания пнул 54-летнюю Маргариту Юдину в живот, что привело к ее госпитализации, публицист назвал "питекантропом". По предположению Невзорова, наказывать его полицейское начальство очень не хочет, поскольку в следующий раз подчиненные тщательнее задумаются, стоит ли бить людей без причины.

Напомним, в связи с акцией в поддержку Алексея Навального 23 января по стране задержали около четырех тысяч человек. Организаторов, которых преследуют по уголовным делам, это не останавливает: в предстоящий уик-энд они хотят выйти на новые акции.