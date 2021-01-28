Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Федеральный центр предоставил Петербургу 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году, оповестили в Смольном.

"Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах", - уверен городской глава Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что всего из бюджета Петербурга на обновление дорог в текущем году выделено порядка 4 млрд рублей. Список нуждающихся в ремонте объектов формируется.

В 2020 году в Северной столице обновили участки дорожной сети по 80 адресам общей площадью 3 млн кв. метров.

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