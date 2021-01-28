Ранним утром в Петербурге прошли обыски у участников акции 23 января

Как минимум для двух участников петербургской протестной акции 23 января утро началось с обысков, пишет "ОВД-Инфо". Речь идет, в частности, о семье Непокульчинских, к которым пришли в шесть утра сотрудники СК и изъяли технику. Двое членов семьи проходят как подозреваемые по делу о насилии к представителям власти. В связи с этим их увезли на допрос, после окончания которого силовики оставили подозреваемых в покое.

Другой визит силовиков коснулся мужа и жены, которые проходят по аналогичному делу о применении насилия к полицейским. Супругам, не называющих своих имен журналистам, в ходе обыска тоже пришлось расстаться с частью личных вещей и проследовать на допрос.

По сведениям издания, всего в связи с прошедшей акцией в поддержку Алексея Навального в городе задержали 571 человека. Участвовало в ней, по разным оценкам, как минимум в двадцать раз больше людей. По факту перекрытия Невского проспекта и воспрепятствования движению общественного транспорта возбудили уголовное дело.