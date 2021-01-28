Сыновей Маргариты Юдиной, пострадавшей от удара силовика, грозят забрать в армию

Руководителя Лужского района Ленобласти Юрия Намлиева интересует, проходили ли военную службу сыновья Маргариты Юдиной - женщины, пострадавшей от удара силовика в ходе протестной акции 23 января, информирует "Подъем".

"Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята на срочную службу?" - задаётся вопросом Намлиев.

Кроме того, он отметил, что органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери Юдиной якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".

В тоже время оказывающий правовую поддержку Юдиной адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов в разговоре с "МБХ медиа" заявил, что военкомат напрямую не связывался с сыновьями женщины.

"У нее сыновьям 25 и 20 лет. Наверняка сейчас наши правоохранительные органы системно будут пытаться надавить на Юдину", - полагает Смирнов.

Кроме того, по его словам, младший сын Юдиной "страдает достаточно тяжелым заболеванием". "У него была инвалидность, которая сейчас переоформляется. С этим заболеванием его просто нельзя забирать в армию", - заключил адвокат.

Видеозаписью инцидента с участием женщины, произошедшего 23 января возле Московского вокзала, поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, навстречу им выходит Юдина, которую один из полицейских со всей силы пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца, отчего так жестоко задержали юношу.

24 января петербурженку навестили как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились и подарили Юдиной цветы и печенье. Женщина извинения приняла. Позднее она дала интервью, в котором рассказала, что сделала это потому, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов телеканала 78, при этом даже не дав возможности подготовиться - перед телекамерами она оказалась буквально без одежды.

Женщина намерена подавать заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации и привлечь ударившего её силовика к ответственности.

На днях её самочувствие ухудшилось, в связи с чем она вновь вынуждена была обратиться за врачебной помощью.

Фото: Денис Коротков / «Новая газета»