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12:47

"Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

фото ЗакС политика "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

Ежегодный отчёт руководства комитета территориального развития и Совета муниципальных образований Петербурга перед городским парламентом запланирован на 3 марта. Соответствующую рекомендацию 28 января приняла комиссия ЗакСа по устройству государственной власти. 

Комиссия изначально хотела провести "Час муниципальных образований" 10 февраля. О переносе попросил глава КТР Андрей Чапуров. 

Он объяснил, что с 10 по 24 февраля будет находиться в отпуске и не хочет отправлять вместо себя в Мариинский дворец заместителя.

Сергей Еремеев

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