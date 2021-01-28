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Муниципал

12:53

В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

фото ЗакС политика В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга закончила изучать финансовую и хозяйственную деятельность муниципалов Петергофа за 2018-2020 годы и опубликовала подробный отчет о проведенной проверки. Общая сумма выявленных нарушений, а их более двухсот, составила 57 млн рублей. При этом ежегодный бюджет муниципалитета за рассматриваемый период составлял 330-340 млн рублей.

Нецелевым использованием средств специалисты признали расходование 27,8 млн рублей. Главным образом оно связано с благоустройством объектов культурного значения, таких, как, к примеру, "Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс" и "Казармы лейб-гвардии Конногренадерского полка", на которые муниципалам нельзя направлять своих денег.

Около 2 млн рублей бюджет потерял на госзакупках: несколько детских и спортивных площадок благоустроили хуже, чем предусматривало техзадание, однако работы приняли. Установлено также, что местная администрация необоснованно завышала сметы на работы, и такие нарушения стоили бюджету 3,3 млн рублей.

К оплате труда петергофских муниципалов у аудиторов тоже возникли вопросы - на 1,3 млн рублей.

"Сотрудникам Муниципальной информационной службы выплачивались премии за увеличенный объем работы (в общей сумме 470 тысяч рублей), но при этом с работниками не заключались дополнительные соглашения, определяющие содержание и объем дополнительной работы. Необоснованные премии и надбавки выплачивались также сотрудникам Школы "Канторум" за выполнение ими своих прямых должностных обязанностей (в общей сумме 780 тысяч рублей). В самой школе дважды в неделю работал фотокружок, но в часы его работы этот же педагог вел занятия в другом государственном учреждении", - говорится в отчете.

Наконец, контрольное ведомство обнаружило, что сотрудники местной администрации работают в неположенном помещении, без договора, тогда как их комнаты переданы в пользование муниципальному совету.

Как обычно в случаях с проверками муниципалов, КСП отправила отчет для ознакомления губернатору, спикеру ЗакСа, начальникам региональной полиции, прокуратуры и налоговой службы.

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