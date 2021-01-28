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13:13

Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

фото ЗакС политика Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

Солнцевский суд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Илью Пахомова по делу о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП) в аэропорту Внуково, передает "МБХ медиа".

"Пахомов И.Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - отчитались в суде.

Пахомова задержали сегодня ночью возле квартиры Алексея Навального, где проходил обыск. Молодого человека доставили в ОВД Внуково и оставили на ночь по административной статье 19.3. Поводом для претензий правоохранителей послужила встреча оппозиционера в аэропорту.

Во Внуково 17 января задержали также и других сотрудников ФБК Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Анастасию Катедову, а также активиста Константина Котова.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России

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