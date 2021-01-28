Константина Котова арестовали на 5 суток за неповиновение полицейскому во Внуково

Столичный суд отправил под 5-суточный административный арест бывшего фигуранта "московского дела" Константина Котова, обвинив его в сопротивлении полиции в аэропорту Внуково 17 января, уведомляет "Дождь".

С Котовым пропала связь накануне, 27 января, около 19:00. В "ОВД-Инфо" сообщали, что активист вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина, после чего до него стало невозможно дозвониться.

Ранее сегодня по аналогичной статье арестовали на 10 суток встречавшего Алексея Навального сотрудника ФБК* Илью Пахомова.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России