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13:52

Миронов ждет помощи от "Газпрома" переходящим на газ автовладельцам

фото ЗакС политика Миронов ждет помощи от "Газпрома" переходящим на газ автовладельцам

Лидер справедливороссов Сергей Миронов откликнулся на идею Минэкономразвития снизить транспортный налог для автомобилей, работающих на экологичном топливе. По его мнению, налог нужно не только снижать, но и повсеместно отменять, и не ограничиваться этой мерой. Депутату Госдумы представляется, что ответственные автовладельцы, отказывающиеся от бензина, заслуживают поощрения от государства. Поучаствовать в этом политик предлагает и "Газпрому". 

"Такие субсидии действуют в ряде регионов: владельцам компенсируют часть затрат при переходе на метан. Эту практику нужно расширять: полностью возмещать расходы на переоборудование автомобиля для всех видов газомоторного топлива. Кроме того, необходимо упростить процедуру в бюрократическом плане", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Иными словами, суммирует глава эсеров, и отмена траспортного налога, и оплата перехода на газ должны перестать быть льготами и превратиться в общепринятую норму, для следования которой нужен будет минимум "бумажек и разрешений".

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