18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:53

Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

фото ЗакС политика Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

Руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на пресс-конференции в "Интерфаксе" 28 января сообщил, что бюджет ведомства в 2021 году составит около 72 млрд рублей. Из них 15% комитет получил из федеральных средств, остальное - городской бюджет, уточнил Ржаненков. 

По его словам, 80% от всех денег должны пойти на конкретные выплаты 81 категорий петербуржцев, которым назначены социальные выплаты. Данные платежи город находит возможность индексировать, добавил глава комитета. 

Ранее он также сообщил об увеличении суммы выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, доход которых составляет меньше прожиточного минимума. Теперь они смогут получать и более 50% от величины прожиточного предела, уточнил Ржаненков. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:59 Еврейская община ждет прокурорской проверки слов профессора, отрицающего холокост

18:56 Муниципал: В МО № 65 готовы потратить 1,8 млн рублей на организацию масленичных гуляний

18:51 Главу Штаба Навального в Петербурге из спецприемника вывезли на суд

18:48 Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

18:26 Вишневский обратился в ГУВД с протестом против "обходов" оппозиционных активистов

18:01 Мундепа Люсю Штейн из спецприёмника повезли на очередной обыск; он же проходит у муниципала Янкаускаса

17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

17:45 "Госдума ввела запреты - на это были основания"

17:36 По поручению Путина Беглов вручил награды петербургским врачам, педагогам и деятелям культуры

17:35 В ОНК жалуются на обращение с москвичом, задержанным за повреждение машины ФСБ

17:27 Петербургское МВД объявило об уголовном деле о насилии над полицейскими на субботней демонстрации

16:59 У метро "Проспект Ветеранов" появилась перехватывающая парковка

16:45 Суд в Петербурге арестовал руководство поликлиники МВД по делу о коррупции

16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

16:10 Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru