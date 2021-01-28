Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

Руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на пресс-конференции в "Интерфаксе" 28 января сообщил, что бюджет ведомства в 2021 году составит около 72 млрд рублей. Из них 15% комитет получил из федеральных средств, остальное - городской бюджет, уточнил Ржаненков.

По его словам, 80% от всех денег должны пойти на конкретные выплаты 81 категорий петербуржцев, которым назначены социальные выплаты. Данные платежи город находит возможность индексировать, добавил глава комитета.

Ранее он также сообщил об увеличении суммы выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, доход которых составляет меньше прожиточного минимума. Теперь они смогут получать и более 50% от величины прожиточного предела, уточнил Ржаненков.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.