"Это никак не связано с протестами": Сотрудники "Сима-ленда" в Екатеринбурге массово станцевали в поддержку Путина

Сотрудники екатеринбургского интернет-магазина "Сима-ленд" записали ролик в поддержку Владимира Путина. На записи сотни людей машут руками и танцуют, скандируя "Путин наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами!".

Видеозаписью патриотичного перфоманса делится портал Е1.

В разговоре с изданием владелец компании Андрей Симановский поведал, что побудило его снять подобное видео.

"Просто появилось внутреннее желание [снять клип]. Это никак не связано с акциями [протеста, которые прошли 23 января], мы просто решили поддержать президента, - сообщил Симановский.

По его словам, руководимая им компания "остаётся вне политики", поэтому искать в ролике какой-то скрытый смысл не стоит. Каждый, заключил бизнесмен, сделает свои выводы.