ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не занимается аккредитацией СМИ на несанкционированный митинг 31 января

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не отвечает за аккредитацию журналистов на незаконное протестное мероприятие, которое должно пройти 31 января, оповестили Znak.com в пресс-службе Главка.

Вопрос об аккредитации журналистов стал актуален постфактум прошедшего во многих российских городах 23 числа несанкционированного митинга в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

В частности, только в Петербурге в автозаки угодило 16 работников прессы, которым позднее полицейские заявляли, что причина их задержания - отсутствие аккредитации на мероприятие. Разрешалось, по их словам, освещать мероприятие только корреспондентам Первого канала и телекомпании "Россия". Примечательно, но у всех задержанных были при себе все необходимые для работы документы и отличительные знаки.

26 января с запросом в петербургское ГУ МВД о том, у кого журналистам следует аккредитоваться, обратился депутат Заксобрания Борис Вишневский.

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