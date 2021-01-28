Суд отклонил апелляцию на перевод Навального в СИЗО

Суд в Подмосковье, рассмотрев апелляцию защиты арестованного политика Алексея Навального, отказался выпускать его из следственного изолятора "Матросская тишина". Адвокаты настаивали на том, что до суда 2 февраля, где решится вопрос об изменении условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, Навального не могли переводить под стражу и срок его лишения свободы должен был быть ограничен максимум 48 часами. Навальный и его защита настаивают на том, что в российском праве не существует процедуры, позволяющей продлить этот срок до 30 суток.

"Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд", - цитирует "Медуза" слова политика, произнесенные в ходе заседания по видеосвязи.

Напомним, Навального задержали сразу по прибытии из Берлина, где он лечился и восстанавливался после пережитого отравления, которое он квалифицирует как покушение на его жизнь, организованное российскими властями.