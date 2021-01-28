Госпитализированный с коронавирусом Амосов стал чувствовать себя лучше

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов, проходящий лечение от коронавируса в Боткинской больнице, сообщил в Facebook о том, что идет на поправку, хотя результат его тестирования на COVID-19 остается положительным. Медики утверждают, что самые неприятные из пережитых недавно дней и ощущений уже не повторятся.

"Прием рекомендованных препаратов, кислород и долгие путешествия по больничной палате (вчера вечером – 2500 шагов) дали положительную динамику. Дышать теперь буду самостоятельно, сатурация держится в пределах нормы", - отметил политик.

В начале следующей недели консилиум решит вопрос о его выписке. По активной законотворческой работе Амосов уже соскучился. Напомним, что депутата, по стечению обстоятельств, поместили в стационар вскоре после вакцинации "Спутником V". В наиболее критический момент поражение легких достигло 40%.

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