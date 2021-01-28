18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:10

Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

фото ЗакС политика Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

С 1 февраля в Карелии смягчат коронавирусные ограничения для школьников средней и старшей школы, студентов и пожилых людей. Обучающиеся вернутся к очной форме, а пенсионеры старше 65 лет смогут беспрепятственно посещать общественные места, такие, как фитнес-клубы и кафе. Интересно, что при этом людям из категории 65+ можно будет посещать продовольственные магазины только в строго определенное время - с 10 до 13 часов. Новые правила анонсировал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными", - написал он.

Кроме того, работу общепита в регионе продлили до полуночи. С начала года в Карелии фиксируют 200-250 случаев заражения COVID-19 ежедневно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

15:51 Госпитализированный с коронавирусом Амосов стал чувствовать себя лучше

14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

11:30 В РФ учли еще 19,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге вновь растет заболеваемость

27 января, 21:04 В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

27 января, 12:47 Ленобласть нуждается в дополнительных поставках вакцины от коронавируса

27 января, 11:25 В России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,8 тысяч

27 января, 9:57 Собянин разрешил барам и ресторанам Москвы возобновить работу после 23:00

26 января, 14:35 Россияне не смогут посещать Финляндию, несмотря на открытие авиасообщения


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:59 Еврейская община ждет прокурорской проверки слов профессора, отрицающего холокост

18:56 Муниципал: В МО № 65 готовы потратить 1,8 млн рублей на организацию масленичных гуляний

18:51 Главу Штаба Навального в Петербурге из спецприемника вывезли на суд

18:48 Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

18:26 Вишневский обратился в ГУВД с протестом против "обходов" оппозиционных активистов

18:01 Мундепа Люсю Штейн из спецприёмника повезли на очередной обыск; он же проходит у муниципала Янкаускаса

17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

17:45 "Госдума ввела запреты - на это были основания"

17:36 По поручению Путина Беглов вручил награды петербургским врачам, педагогам и деятелям культуры

17:35 В ОНК жалуются на обращение с москвичом, задержанным за повреждение машины ФСБ

17:27 Петербургское МВД объявило об уголовном деле о насилии над полицейскими на субботней демонстрации

16:59 У метро "Проспект Ветеранов" появилась перехватывающая парковка

16:45 Суд в Петербурге арестовал руководство поликлиники МВД по делу о коррупции

16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

16:10 Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru