Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

С 1 февраля в Карелии смягчат коронавирусные ограничения для школьников средней и старшей школы, студентов и пожилых людей. Обучающиеся вернутся к очной форме, а пенсионеры старше 65 лет смогут беспрепятственно посещать общественные места, такие, как фитнес-клубы и кафе. Интересно, что при этом людям из категории 65+ можно будет посещать продовольственные магазины только в строго определенное время - с 10 до 13 часов. Новые правила анонсировал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными", - написал он.

Кроме того, работу общепита в регионе продлили до полуночи. С начала года в Карелии фиксируют 200-250 случаев заражения COVID-19 ежедневно.