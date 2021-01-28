"Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

Петербургский предприниматель, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко вновь от лица владельцев ТЦ обратился к городскому главе Александру Беглову с требованием как можно скорее снять запрет на открытие фуд-кортов в комплексах.

Левченко обратил внимание градоначальника на то, что во второй раз точки общепита в ТК закрыли в ноябре 2020 года, дав лишь малую "передышку" на восстановление убытков - до этого фуд-корты из-за антиковидных мер были закрыты вплоть до сентября.

"Работа не возобновлена до сих пор. Два с половиной месяца люди не могут вернуться на рабочие места! Александр Дмитриевич Беглов, мы устали ждать и требуем, чтобы вы воспользовались данной вам избирателями властью и издали распоряжение, которое снимет блокаду с фуд-кортов", – взывает Левченко на просторах своего Facebook.

В последнем обращении к Беглову бизнес акцентировал внимание на том, что вынужден был долго молчать и терпеть.

Добавим, ранее ряд СМИ сообщил, что в Смольном уже рассматривают несколько сценариев смягчения антивирусных запретов. Срок действия текущей версии постановления №121 истекает 31 января.

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