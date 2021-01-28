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16:45

Суд в Петербурге арестовал руководство поликлиники МВД по делу о коррупции

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал руководство поликлиники МВД по делу о коррупции

Начальника поликлиники МВД Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева на два месяца отправил в СИЗО суд в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов. Оба мужчины проходят по коррупционному делу о фиктивных справках, посредством которых за деньги силовикам оформляли несуществующую инвалидность.

Одна такая взятка, по версии следствия, составляла 200 тысяч рублей, а всего за время своей преступной деятельности фигуранты дела оформили более сотни липовых справок об инвалидности. При помощи сфальсифицированных документов клиенты поликлиники получали, в свою очередь, крупные суммы от страховых компаний. В сообщении от пресс-службы судов упоминается выплата в размере 688 тысяч рублей, полученная в связи с признанием одного из клиентов инвалидом.

Обвиняемые и их защита безуспешно добивались другой меры пресечения - домашнего ареста.

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