У метро "Проспект Ветеранов" появилась перехватывающая парковка

В Петербурге начала работать новая перехватывающая парковка: на сей раз автостоянка открылась неподалёку от станции метро "Проспект Ветеранов", уведомили в КРТИ.

Паркинг обошёлся городу в 8,2 млн рублей. Автовладельцы уже давно нуждались в месте для стоянки рядом с Дачным проспектом, который постоянно перегружен из-за выезда на КАД.

"Жители района также могут использовать дополнительные парковочные места для размещения автомобилей, поскольку автостоянка работает не только в режиме перехвата", – уточнил зампредседателя КРТИ Алексей Гончаров.

Бесплатно оставить ТС на парковке можно будет с 06:01 до 20:00 при условии оплаты поездки на общественном транспорте либо оплатить время простоя с помощью "Подорожника", а затем приложить карту к кассе оплаты на парковке и покинуть её до 23:59.

Вне режима "перехват" стоимость парковки составляет 25 рублей в час.

На сегодняшний день в Петербурге открыты уже 16 перехватывающих стоянок.