В ОНК жалуются на обращение с москвичом, задержанным за повреждение машины ФСБ

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Марина Литвинович сообщила через собственный Facebook о неподобающих, на ее взгляд, условиях содержания 18-летнего Константина Лакеева, которого обвиняют в нападении на машину ФСБ в ходе несанкционированной акции протеста 23 января. Юноша, известный своей деятельностью в соцсети TikTok, в настоящее время находится в здании главного управления полиции на Петровке, 38, куда его привезли минувшей ночью.

"Две предыдущие ночи он спал "на стуле в следственном комитете", где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось. Он содержится в камере с человеком, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы и обвиняемым сейчас в тяжком преступлении", - пишет Литвинович.

Последнее обстоятельство, по ее словам, прямо нарушает закон о содержании под стражей, в связи с чем правозащитники потребовали разделить сокамерников и предоставить Лакееву полагающиеся ему базовые предметы гигиены и одежды.

Напомним, что на акции в поддержку Алексея Навального и в Петербурге, и в Москве вышло более десяти тысяч человек. Всего по стране 23 января в связи с этими акциями задержали уже более четырех тысяч граждан.