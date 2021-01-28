"Госдума ввела запреты - на это были основания"

Депутаты "Справедливой России" намерены от лица Заксобрания Петербурга внести в Госдуму инициативу, смягчающую выборное законодательство. Эсеры предлагают отменить ограничение на участие в выборах осужденным по "дадинской статье" и вернуться к старому порогу брака в подписях для кандидатов. Горизбирком к инициативе относится скептически. Однако в партии власти не стали возражать против ее обсуждения на пленарном заседание ЗакСа.

Комиссия по устройству государственной власти Заксобрания Петербурга 28 января обсудила проект поправок фракции "Справедливая Россия" в федеральное избирательное законодательство. Петербургские справедливороссы фактически предлагают Госдуме отменить меры, принятые ею меньше года назад.

Во-первых, это запрет на участие в любых выборах лицам, ранее судимым за многократное нарушение закона о митингах, то есть по статье 212.1 УК РФ. В народе она также известна как "дадинская" по имени первого осужденного по ней гражданского активиста Ильдара Дадина. В конце декабря два года условно по этой статье получила муниципальный депутат из Москвы Юлия Галямина, заявлявшая о планах выдвигаться в Госдуму. В основу ее уголовного дела легли административные протоколы, составленные во время летних протестов в столице против недопуска ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также административное дело после собрания на Пушкинской площади, на котором Галямина собирала подписи против поправок в Конституцию.

По новым нормам, осужденный по ст. 212.1 УК РФ или одной из еще 40 с лишним статей средней тяжести может идти на выборы только через пять лет после снятия или погашения судимости.

Во-вторых, предложено смягчить уровень допустимого брака в подписях избирателей, которые для участия в региональных парламентских выборах вынуждены собирать представители малых партий и самовыдвиженцы. До недавнего времени кандидата могли не допустить до выборов в случае признания 10% собранных автографов недействительными. В мае 2020 года Госдума порог брака снизила до 5%. Новую норму объяснили необходимостью единого подхода - на президентских и думских выборах допустимый уровень и раньше составлял 5%. Фракция СР в городском ЗакСе предлагает вернуться к прежнему показателю в 10%.

На заседании комиссии присутствовали шесть из девяти ее членов. Все из фракции "Единая Россия". Вопросы возникли только у депутата Дениса Четырбока. Он признался, что не видит мотива для внесения проекта постановления эсеров.

- Государственная дума в свое время ввела соответствующие запреты, на это были основания определенные, которые были озвучены инициаторами. Почему мы как законодательный орган отказываемся быть в логике федерального законодателя и предлагаем вместо этого свою логику? - спросил Четырбок.

Представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова мотивировала необходимость внесения инициативы несогласием фракции с ужесточением выборного законодательства.

Мнение Санкт-Петербургской избирательной комиссии представил ее член с правом решающего голоса Олег Зацепа. Он напомнил, что лица, судимые по экстремистским статьям, были и раньше ограничены в избирательном праве.

- Если мы говорим о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, по объективной стороне это преступление близкое к преступлениям экстремистской направленности, - заявил Зацепа.

Кроме того, представитель Горизбиркома напомнил, что поправка о снижении порога брака в подписях избирателей была внесена в одном пакете с разрешением собирать часть подписей через портал "Госуслуги".

- Олег Олегович, вы за или против? - поторопил его председатель парламентской комиссии Юрий Гладунов.

- Я считаю, что не совсем логично эти изменения будут смотреться в контексте федерального закона. Категоричных оценок давать не могу, - резюмировал Зацепа.

Комиссия, тем не менее, не стала давать отрицательное заключение по инициативе и оставила принятие решения на усмотрение всего Заксобрания. Депутат Гладунов на вопрос ЗАКС.Ру, допускает ли он вероятность, что проект постановления будет утвержден городским парламентом, ответил утвердительно.

- Мы же не зарезали его на рассмотрении! Конечно, есть шанс. Надежда умирает последней, - сказал единоросс.

Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что довольна результатами заседания комиссии. По ее словам, фракция намерена не просто заявить о своем несогласии с ужесточением выборного законодательства, но и добиться его смягчения. Депутат надеется на успех, несмотря на крайне редкое принятие инициатив оппозиционеров ЗакСа и недавнюю позицию по озвученным вопросам думских парламентариев.

- Разговоры [о выборном законодательстве], в том числе и об отмене трехдневного голосования, идут, они поднимаются общественниками, активистами и депутатами разных уровней. Надо чаще эти вопросы поднимать, обсуждать и добиваться результата, - считает Тихонова.

Эсеры надеются, что их законопроект рассмотрят до начала электоральной кампании 2021 года. Проведение выборов депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга планируется 19 сентября.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.