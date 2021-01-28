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17:59

"Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

фото ЗакС политика "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", о грядущем слиянии которых было объявлено ранее в январе, подписали и обнародовали общий манифест об объединении. В нем излагаются 12 тезисов, провозглашающих крен в сторону социального государства.

Как сообщает ТАСС, на церемонии подписания документа лидер партии "За правду" Захар Прилепин охарактеризовал новую политическую силу как соединение "молодости, агрессии и мудрости".

"Календарная весна наступит в марте, а политическая весна 2021 года наступит 19 сентября – в день выборов в Государственную Думу. Мы будем бороться за реальные перемены, за права и свободы граждан, за благополучное настоящее и светлое будущее всех жителей нашей Родины!", - написал в своем Facebook о состоявшемся мероприятии лидер эсеров Сергей Миронов. 

Совместный съезд трех партий запланирован на 22 февраля. Участники политического альянса, если верить официальному сайту Миронова, ставят перед собой цель занять на выборах в Государственную думу второе место.

Фото: Сергей Миронов / Facebook

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