Мундепа Люсю Штейн из спецприёмника повезли на очередной обыск; он же проходит у муниципала Янкаускаса

Столичного муниципального депутата Люсю Штейн вывезли из спецприёмника, где она отбывает административный арест за участие в акции протеста 23 января, на очередной обыск, правда, её адвокату Мансуру Гильманову не сообщают, ни в какую квартиру её доставляют, ни в рамках какого дела организовано следственное мероприятие, оповестили в "Открытой России".

Кроме того, задержан корреспондент "Радио Свобода"* Артем Радыгин - его везут на допрос из-за ст. 236 УК РФ.

Также сейчас проходит обыск дома у московского муниципала Константина Янкаускаса.

В числе задержанных оказалась и "навальнистка" Анастасия Кадетова.

"Анастасию везут в отдел полиции в микроавтобусе с мигалками. Адвокату с ней ехать не разрешили, он подъедет в отдел", - сообщили в "Открытке".

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