Вишневский обратился в ГУВД с протестом против "обходов" оппозиционных активистов

Петербургский депутат Борис Вишневский направил запрос в ГУВД, в котором выразил обеспокоенность и несогласие с участившейся в последние дни практикой полицейских визитов на дом к оппозиционным активистам без достаточных, по мнению "яблочника", на то оснований. Имеются в виду превентивные "обходы" потенциальных организаторов и участников несанкционированной акции 23 января, продолжавшиеся как минимум три дня. В ходе них гражданам напоминали о незаконности акции и недопустимости противоправных действий в связи с ней.

Депутат выделяет пятерых людей, к которым полицейские пришли домой. Политик указывает, что ранее они никогда не нарушали законодательство о митингах. Вишневский просит у начальника городской полиции Романа Плугина сообщить ему юридические и фактические основания для такого рода визитов в гости.

"Полагаю это совершенно незаконным. Я категорически против превращения полиции в охранку", - прокомментировал свой поступок законотворец в собственном Telegram-канале.

Напомним, что акция протеста 23 января побила петербургские рекорды последнего десятилетия по численности. В связи с ней задержали более 500 человек. Некоторым участникам из-за столкновений с силовиками потребовалась медицинская помощь.

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