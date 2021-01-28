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Муниципал

28 января, 18:56

В МО № 65 готовы потратить 1,8 млн рублей на организацию масленичных гуляний

фото ЗакС политика В МО № 65 готовы потратить 1,8 млн рублей на организацию масленичных гуляний

Празднование Масленицы на 1000 человек планирует провести в начале марта администрация МО № 65, следует из документов закупки муниципалитета, объявленной 28 января.

Максимальная стоимость проведения мероприятия - 1,8 млн рублей. Сюда входит в том числе трехчасовой концерт для жителей муниципалитета с конкурсами и призами для победителей. Главной наградой должна стать мультиварка. Всего организатору необходимо приобрести 801 приз.

Всех участников праздника будут угощать чаем и блинами. Их тоже должно быть не менее 1000 штук. Каждый блин необходимо упаковать "в специальный бумажный конверт". 

Организатор должен предоставить чучело Масленицы и провести его сжигание в конце праздника. 

Точная дата мероприятия пока не определена. В техническом задании уточняется, что она должна быть согласовано с заказчиком. Масленичная неделя в 2021 году начнется 8 марта и закончится 14 марта.

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