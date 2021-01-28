Суд арестовал чеченца, ввязавшегося в драку с омоновцами на акции 23 января

Суд в Москве поместил на два месяца под стражу уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который на несанкционированной акции протеста 23 января на Пушкинской площади в столице нанес удары руками и ногами сразу нескольким омоновцам и скрылся в толпе, о чем сообщает "МБХ Медиа". Молодой человек признал свою вину.

Нашли Джамаева только спустя несколько дней: он оказался под Псковом. Сенатор от Чечни, пока участника митинга искали, публично обещал заступиться за него и помочь ему, но только при условии, если Джамаев осудит протестное движение и несанкционированные акции.

Напомним, митинги и шествия в поддержку арестованного политика Алексея Навального прокатились по всей стране 23 января. Всего в связи с ними задержали более четырех тысяч человек. В столице акции омрачились прямыми столкновениями с силовиками. Нападению подверглась, в частности, машина ФСБ, которую повредили протестующие. Против них возбудили уголовные дела.