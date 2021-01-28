В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

Петербургский штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новый ежедневный отчет, показывающий, что число свободных коронавирусных коек растет. По состоянию на 28 января их числится 4576. Это 36,5% от их общего числа (12538). Соответственно, уменьшается и число госпитализаций: вместо вчерашних 593 в стационар положили только 521 человека.

Вместе с тем, все большее число петербуржцев прививаются вакциной "Спутник V". Это сделали уже 49408 человек, причем 8860 из них прошли полный цикл.

"Сегодня отмечается значительное падение количества зарегистрированных обращений пациентов в медучреждения по поводу новой коронавирусной инфекции – снижение составило более 30% по сравнению с прошлым четвергом. Также нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых пациентов с данным заболевание", - гласит текст отчета.

Несмотря на то, что свободных инфекционных коек становится больше, в городе второй день подряд растет официальная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 2128 человек.