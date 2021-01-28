18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

28 января, 19:44

В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

фото ЗакС политика В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

Петербургский штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новый ежедневный отчет, показывающий, что число свободных коронавирусных коек растет. По состоянию на 28 января их числится 4576. Это 36,5% от их общего числа (12538). Соответственно, уменьшается и число госпитализаций: вместо вчерашних 593 в стационар положили только 521 человека. 

Вместе с тем, все большее число петербуржцев прививаются вакциной "Спутник V". Это сделали уже 49408 человек, причем 8860 из них прошли полный цикл.

"Сегодня отмечается значительное падение количества зарегистрированных обращений пациентов в медучреждения по поводу новой коронавирусной инфекции – снижение составило более 30% по сравнению с прошлым четвергом. Также нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых пациентов с данным заболевание", - гласит текст отчета.

Несмотря на то, что свободных инфекционных коек становится больше, в городе второй день подряд растет официальная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 2128 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 января, 16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

28 января, 16:10 Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

28 января, 15:51 Госпитализированный с коронавирусом Амосов стал чувствовать себя лучше

28 января, 14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

28 января, 13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

28 января, 11:30 В РФ учли еще 19,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге вновь растет заболеваемость

27 января, 21:04 В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

27 января, 12:47 Ленобласть нуждается в дополнительных поставках вакцины от коронавируса

27 января, 11:25 В России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,8 тысяч

27 января, 9:57 Собянин разрешил барам и ресторанам Москвы возобновить работу после 23:00


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 В Петербурге безработица упала на четверть по сравнению с прошлогодним пиком

20:50 Суд арестовал одного из напавших на машину ФСБ 23 января

20:19 Петербургские общепит и туризм поддержат займами на 353 млн рублей

19:44 В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

19:26 Суд арестовал чеченца, ввязавшегося в драку с омоновцами на акции 23 января

18:59 Еврейская община ждет прокурорской проверки слов профессора, отрицающего холокост

18:56 Муниципал: В МО № 65 готовы потратить 1,8 млн рублей на организацию масленичных гуляний

18:51 Главу Штаба Навального в Петербурге из спецприемника вывезли на суд

18:48 Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

18:26 Вишневский обратился в ГУВД с протестом против "обходов" оппозиционных активистов

18:01 Мундепа Люсю Штейн из спецприёмника повезли на очередной обыск; он же проходит у муниципала Янкаускаса

17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

17:45 "Госдума ввела запреты - на это были основания"

17:36 По поручению Путина Беглов вручил награды петербургским врачам, педагогам и деятелям культуры

17:35 В ОНК жалуются на обращение с москвичом, задержанным за повреждение машины ФСБ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru