Петербургские общепит и туризм поддержат займами на 353 млн рублей

Руководство петербургской государственной НКО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса" решило предоставить предприятиям, работающим в сферах общепита и туризма, беззалоговые займы, сообщает пресс-служба Смольного.

Кафе и рестораны, в предыдущие месяцы "пандемической" помощи от города лишенные такой возможности, теперь вправе взять займ до 5 млн рублей на выплату окладов сотрудникам. Всего для общепита предусмотрели займов на 100 млн рублей. Годовая ставка по кредиту, в зависимости от длительности его действия, будет увеличиваться на 1%. Максимальный срок, на который можно взять этот кредит, составит три года.

Туризму фонд, поддерживающий бизнес, готов помочь еще больше: для компаний этого профиля заготовлено займов на 253 млн рублей.

Отмечается, что за прошлый год, тяжелейшим образом ударивший по малому и среднему предприниматальству из-за коронавирусных ограничений "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса" выдал 562 займа на общую сумму 2 млрд рублей.