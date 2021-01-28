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28 января, 20:54

В Петербурге безработица упала на четверть по сравнению с прошлогодним пиком

фото ЗакС политика В Петербурге безработица упала на четверть по сравнению с прошлогодним пиком

Первый зампред петербургского комитета по труду Николай Рогачев рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" о положительной динамике, которую демонстрирует статистика по безработице. В самый критический момент, пришедшийся на разгар пандемии (конец лета - начало сентября), число официально зарегистрированных безработных горожан составляло 109 тысяч. С тех пор показатель упал на четверть: сегодня речь идет о цифре 81322 человека.

Ситуацию на рынке труда существенно изменили строгие коронавирусные ограничения, введенные весной, из-за которых страну покинуло множество низкооплачиваемых мигрантов. Когда предприятиям вновь позволили открыться, выбор у их владельцев сократился.

"По мере того, как работодатели начинали рабочую силу набирать, они обращались к местным трудовым ресурсам", - рассказал Рогачев.

На сегодняшний день особенно востребованы специалисты в области медицины и IT-технологий.

"Большой спрос сохраняется и растет со стороны строительного сектора - там мы фиксируем очень серьезный спрос", - добавил чиновник.

Отметим, что в начале августа, когда официально числилось 102 тысячи безработных, в Смольном рассчитывали на двукратное снижение этого показателя.

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