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28 января, 20:50

Суд арестовал одного из напавших на машину ФСБ 23 января

фото ЗакС политика Суд арестовал одного из напавших на машину ФСБ 23 января

Суд в Москве арестовал на два месяца 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, обвиненного в нападении на машину ФСБ в ходе несанкционированной акции протеста 23 января, сообщает "Медуза". Его преследуют по двум статьям - хулиганстве и порче чужого имущества.

Ранее член ОНК по Москве Марина Литвинович рассказала, что Лакеев две ночи провел, пытаясь спать на стуле в Следственном комитете, что его избили и отказывались кормить.

В Москве и Петербурге акции 23 января в поддержку Алексея Навального собрали более десяти тысяч участников. В обеих столицах в связи с акцией завели сотни административных дел и несколько уголовных.

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