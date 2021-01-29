Главу штаба Навального в Петербурге арестовали еще на 10 суток

Дзержинский суд Петербурга арестовал главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову на 10 суток, сообщили представители штаба.

Об этом решении стало известно в ночь на 29 января: заседание продлилось несколько часов. На Фатьянову был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления) из-за акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января.

29 января Фатьянова должна была выйти из-под другого ареста: она отбывала пять суток также по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Напомним, из-за акции 23 января в Петербурге уже арестовали более 30 человек, остальных - оштрафовали. Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января.