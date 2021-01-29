18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:52

Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

фото ЗакС политика Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Министерство науки и высшего образованиядало указание подведомственным вузам с 7 фераля вернуться к очному обучению студентов с учетом ситуации с эпидемией коронавируса в каждом регионе, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы ведомства Валерия Фалькова.

В документе указано, что Минобрнауки приказывает руководству подведомственных организаций высшего образования по согласованию с местными властями "организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ".

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, рекомендовано также вернуться к очным занятиям с учетом эпидемиологической ситуации. Приказ вступит в силу с 7 февраля.

При возвращении к очному обучению руководство вузов должно будет сделать все, чтобы студенты и преподаватели соблюдали меры профилактики коронавируса. В том числе, следить за наличием антисептиков для рук, измерять температуру тела бесконтактно при входе, обязать носить маски, котролировать, как соблюдается социальная дистанция, дезинфицировать все контактные поверхности в местах общего пользования. Если ситуация с эпидемией снова ухудшатся, вузы опять вернуться к прежним ограничениям.

Подведомственные Минобрнауки вузы Москвы и Петербурга перешли на удаленный режим обучения с 13 ноября. Региональным учебным заведениям было рекомендовано сделать то же самое.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:51 В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

10:25 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

28 января, 19:44 В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

28 января, 16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

28 января, 16:10 Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

28 января, 15:51 Госпитализированный с коронавирусом Амосов стал чувствовать себя лучше

28 января, 14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

28 января, 13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

28 января, 11:30 В РФ учли еще 19,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге вновь растет заболеваемость

27 января, 21:04 В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:07 Фуд-корты Петербурга могут открыть через одну-две недели

13:01 Координатора курганского штаба Навального отправили под арест за акцию 23 января

12:58 Глава межведомственной группы по борьбе с COVID-19 заявил о "позитивном тренде" в борьбе с заболеванием

12:48 Петербургских активистов Гусева и Тонконогова арестовали за посты в соцсетях об акции "Свободу Навальному"

12:48 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Лесных по УДО

12:35 ФОМ отметил снижение уровня доверия Владимиру Путину

12:28 После протеста в Петербурге возбудили дела о вовлечении подростков и повреждении машины ДПС

12:00 Убирать Петербург от снега выехали более 900 единиц спецтехники

12:00 Путину, Белову и Макарову посвятили артиллеристские залпы в День снятия блокады Ленинграда

11:51 В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

11:37 В ЗакСе предложили временно освободить от арендной платы часть газетных и театральных киосков

11:29 Топ-менеджера "Водоканала" заподозрили в сборе премий с подчиненных почти на 6 млн рублей

11:28 В Москве силовики задержали подругу сотрудника ФБК Албурова в рамках нового "санитарного дела"

10:54 Якутский психдиспансер добивается принудительной госпитализации шамана Габышева через суд

10:25 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru