Якутский психдиспансер добивается принудительной госпитализации шамана Габышева через суд

Якутский психоневрологический диспансер обратился в горсуд Якутска с иском о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, передает "МБХ медиа".

Накануне Габышева принудительно госпитализировали в диспансер, сославшись на то, что он якобы отказался от "дальнейшего лечения". Представители диспансера на сайте заявили, что Габышеву после выписки летом 2020 года ему было назначено "активное диспансерное наблюдение", которое он должен был проходить у участкового психиатра 1-2 раза в месяц. По версии сотрудников диспансера, Габышев пришел в последний раз на прием в середине декабря, заявил, что "категорически отказывает лечиться", и на следующий прием в январе уже не явился.

Врач попыталась связаться с шаманом по телефону, но он не отвечал, затем родственники Габышева сообщили ей, что он категорически отказывается разговаривать, заявили в диспансере.

Две недели назад Габышев заявил о намерении возобновить свой поход в Москву. 27 января к нему домой пришли сотрудники диспансера вместе с сотрудниками полиции и принудительно увезли его. Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщал, что в доме шамана после визита правоохранителей были взломаны двери, раскиданы вещи, а на полу виднелись множество красных пятен, похожих на кровь.