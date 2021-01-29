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11:29

Топ-менеджера "Водоканала" заподозрили в сборе премий с подчиненных почти на 6 млн рублей

фото ЗакС политика Топ-менеджера "Водоканала" заподозрили в сборе премий с подчиненных почти на 6 млн рублей

Директора филиала Центра реализации инвестиционных программ ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга Максима Кузнецова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает "Фонтанка.ру".

По данным издания, Кузнецова подозревают в том, что он систематически собирал деньги со своих подчиненных: отмечается, что он с ноября 2019 по февраль 2020 года лишал руководителей подведомственных ему управлений ежемесячных премий. Предположительно, деньги по распоряжению Кузнецова собирал его заместитель по производству работ. Отказ делиться мог обернуться для работников дисциплинарной ответственностью с последующим увольнением, отмечает издание.

Возбуждено три дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ущерб оценивается в 5,8 млн рублей. Кузнецов взят под подписку о невыезде.

В "Водоканале" заявили, что не имеют право "комментировать или давать какую-либо оценку" действиям следственных органов по этому делу. Предприятие готово оказать "правоохранительным органам всю требуемую поддержку, которая может понадобиться в рамках разбирательства".

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