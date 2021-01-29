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12:35

ФОМ отметил снижение уровня доверия Владимиру Путину

фото ЗакС политика ФОМ отметил снижение уровня доверия Владимиру Путину

С начала января 2021 года уровень доверия действующему президенту России Владимиру Путину заметно опустился до 53%, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На вопрос "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" 53% участников исследования заявили, что скорее доверяют главе государства, а 35% - скорее не доверяют. 12% респондентов затруднились высказать какую-либо позицию.

В опросе, проведённом с 22 по 24 января, приняли участие 3 тысячи человек.

Согласно более ранним исследованиям ФОМ, с 26 января прошлого года по 17 января 2021-го рейтинг доверия Путину держался на среднестатистической отметке в 63-65%.

Также 60% респондентов сообщили в разговоре с социологами, что положительно относятся к деятельности Путина, обратного мнения придерживаются 26%.

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