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12:48

Петербургских активистов Гусева и Тонконогова арестовали за посты в соцсетях об акции "Свободу Навальному"

фото ЗакС политика Петербургских активистов Гусева и Тонконогова арестовали за посты в соцсетях об акции "Свободу Навальному"

В ночь на 29 января суды Петербурга отправили под административный арест активистов Дмитрия Гусева и Александра Тонконогова.

Первому восемь суток назначил Дзержинский районный суд, сообщили в "Апологии протеста". Гусева признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия) за размещение в социальных сетях постов об акции "Свободу Навальному" накануне 23 января. Активиста задержали по месту жительства в день проведения этого мероприятия, за несколько часов до его начала. Гусев провел двое суток в полицейском отделении после чего был отпущен на судебное заседание, который позже отложили с 25 на 28 января.

Участника "Левого фронта" Тонконогова арестовал на семь суток Октябрьский районный суд. Ему также вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП, сообщил в своем Telegram-канале общественный защитник Владимир Василенко. По словам другого члена "Левого фронта", муниципального депутата города Пушкин Сергея Лазарева, активиста задержали 28 января, за несколько часов до начала судебного заседания. Ему вменили пост "ВКонтакте" с датой и временем начала акции "Свободу Навальному", а также картой центра Петербурга, уточнил мундеп. При этом никакого упоминания о самой акции в посте нет. 

Напомним, в ночь на 29 января также была арестована на 10 суток координатор штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова. Ей вменили ту же ч. 2 ст. 20.2 КоАП. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу заявили, что Фатьянова 23 января с помощью мегафона призывала граждан к участию в несанкционированной акции на Марсовом поле, а также координировала действия демонстрантов через канал мессенджера. 

В состоявшемся 23 января в центре Петербурга шествии в поддержку Навального и против коррупции во власти приняли участие более 10 тысяч человек. Не менее 572 из них были задержаны. По следам акции в городе возбудили несколько уголовных дел: два по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), по одному по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия) и по статье 267 УК РФ (препятствование движение транспортных средств и пешеходов). Помимо этого, расследуется уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после повреждения служебного автомобиля ДПС, сообщили в МВД. 

Региональные штабы Навального заявили о готовности выйти на новую акцию в ближайшие выходные. Они требуют освобождения и прекращения преследования оппозиционера.

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