Координатора курганского штаба Навального отправили под арест за акцию 23 января

Курганский суд счёл, что координатор местного штаба Алексея Навального Антон Талыков должен ближайшие 10 суток провести в спецприёмнике за участие и призывы к несанкционированной акции, прошедшей 23 января, передает "МБХ медиа".

Активисту инкриминировали организацию митинга без подачи уведомления - ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Заседание суда проходило по Skype в отделе полиции № 1 Кургана.

Напомним, в связи с акцией в поддержку оппозиционера 23 января по стране задержали более четырех тысяч человек. Организаторов, которых преследуют по уголовным делам, это не останавливает: в предстоящий уик-энд они хотят выйти на новые акции.