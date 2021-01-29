Фуд-корты Петербурга могут открыть через одну-две недели

Если число заболевших коронавирусом в Петербурге будет продолжать снижаться, то через одну-две недели власти города могут разрешить работу фуд-кортов, заявил на пресс-конференции ТАСС глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Он заявил, что сейчас подобные вопросы обсуждаются.

- Если ситуация еще недели две будет развиваться так, как развивается, то, наверно, городское правительство примет какие-то меры, потому что сейчас эти вопросы обсуждаются, - сказал Шляхто.

Напомним, правительство Петербурга вновь запретило работу фуд-кортов в ноябре 2020 года. Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко от лица владельцев торговых центов 28 января обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разрешить работу фуд-кортов. В настоящий момент постановление об ограничениях действует до 31 января.

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