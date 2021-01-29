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13:20

Глава межведомственной группы по борьбе с COVID-19 Шляхто попросил петербуржцев избегать "всяких разных массовых мероприятий"

фото ЗакС политика Глава межведомственной группы по борьбе с COVID-19 Шляхто попросил петербуржцев избегать "всяких разных массовых мероприятий"

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто на пресс-конференции ТАСС сообщил, что из-за "всяких разных массовых мероприятий" ожидается повышение числа заболевших COVID-19. Он призвал петербуржцев избегать скопления людей.

- Давайте все-таки вести нормальную жизнь и будем избегать массовых мероприятий, где увеличивается риск заражения. Я уже не говорю о том, что есть соответствующая законодательная база, которая регулирует эти все вопросы, - сказал Шляхто.

На уточняющий вопрос о возможном росте числа заболевших после акции 23 января, глава межведомственной группы ответил положительно. 

- Теоретически, да. Это огромное скопление людей с близким контактом, абсолютно людей не защищенных, без средств защиты. Я не стал это говорить, это вы сказали, что мы в последние дни, начиная с прошлой субботы, видим немножко подъем заболеваемости. Никак не связываю с этим, но вот статистика такая, - заявил Шляхто.

Напомним, 23 января в российских городах прошли акции в поддежку оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге участие в мероприятии приняло не менее 10 тысяч человек. 

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